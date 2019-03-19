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    Розбійнику, що вбив 34-річного вінничанина, обрали запобіжний захід

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    Розбійнику, що вбив 34-річного вінничанина, обрали запобіжний захід

    Зухвале пограбуванне сталося на вихідних у селі Хоменки. Господар помешкання намагався догнати злочинців, але вони його застрелили

    Сьогодні, 19 березня, міський суд Вінниці обрав запобіжний захід злочинцю, якого підозрюють у  вбивстві 34-річного чоловіка. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічне ув’язнення.

    Вінницький міський суд постановив взяти під варту підсудного терміном на два місяці без права внесення застави.

    Нагадаємо, розбійний напад на подружжя у Шаргородському районі стався 15 березня. Двоє озброєних чоловіків пробрались до помешкання у селі Хоменки та зв`язали господарів. Чоловіки забрали кошти, що зберігались у будинку та втекли. Господар помешкання зміг звільнитись та почав переслідувати злочинців на власному автомобілі. 34-річний власник будинку прихопив з собою рушницю. Переслідуючи нападників, чоловік отримав смертельне поранення з вогнепальної зброї.

    Окрім того, 18 березня обрали міру запобіжного засобу організатору розбійного нападу

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    Наразі поліцією розшукується третій зловмисник - Варивода Степан Михайлович 21.07.1989 р.н. Хто володіє інформацією про цю особу, прохання повідомити в поліцію за номером (098)5996354 або 102. 

    Проводиться розслідування. 

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що адвокат сам просив суд зарештувати підзахисного.

    Джерело: Vinbazar

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