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«Журналісти на передовій». У київському метро відкриється фотовиставка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Журналісти на передовій». У київському метро відкриється фотовиставка
На виставці будуть представлені 40 знімків відомих фотографів і фотографинь
фото: НСЖУ

На захід запрошені відомі українські воєнні журналісти, журналісти з Криму, члени сімей загиблих медійників і медійниць

У п’ятницю, 2 червня о 12:00, у вестибюлі станції Київського метрополітену «Золоті ворота» відкриється фотовиставка «Україна: журналісти на передовій». Про це повідомляє НСЖУ.

Місцем проведення виставки символічно стала станція метрополітену, яка служить містянам укриттям під час повітряної тривоги.

«Головний лейтмотив фотовиставки – солідарність із нашими колегами, які роблять свою нелегку роботу в зоні бойових дій, із журналістами, котрі потрапили у ворожий полон, із медійниками, яким удалося вирватися з окупованих і прифронтових територій та відновити діяльність своїх ЗМІ, із усіма тими колегами, які потребують допомоги», – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Журналісти на передовій». У київському метро відкриється фотовиставка фото 1

На виставці будуть представлені:

  • 40 знімків відомих фотографів і фотографинь Станіслава Юрченка, Єфрема Лукацького, Яна Доброносова, Євгена Завгороднього, Ігоря Гур’єва, Романа Потапенка, Бориса Корпусенка, Сергія Клименка, Марії Ковальової, Такаші Озакі та інших авторів, які ілюструють роботу українських воєнних журналістів та журналісток;
  • інформація про працівників і працівниць медіа, котрі загинули внаслідок російської агресії;
  • фото медійників і медійниць, яких переслідує російська влада в Криму, а також полоненого журналіста Дмитра Хилюка;
  • видання, відновлені на деокупованих і прифронтових територіях за сприяння Національної спілки журналістів України та її міжнародних партнерів.

На захід запрошені відомі українські воєнні журналісти, журналісти з Криму, члени сімей загиблих медійників і медійниць, журналісти, звільнені з полону.

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