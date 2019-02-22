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    Зима поновлює свої права: у Києві сніжить і посилюється мороз

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    Зима поновлює свої права: у Києві сніжить і посилюється мороз
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві субота-неділя будуть морозними

    Зима в календарному лютому відновлює свій статус. У вихідні похолодання у Києві посилиться. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві субота-неділя будуть морозними, вночі передбачається -6-9 градусів, на околицях, при проясненнях, до -10 градусів. Вдень 23 лютого буде близько -4-6 градусів, 24 лютого почнеться послаблення морозу, до 0,-2 градусів», - написала вона.

    Тим часом, станом на 17-ту годину п’ятниці, 22 лютого, у деяких районах Києва трохи засніжило.

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    Зима поновлює свої права: у Києві сніжить і посилюється мороз
    Зима поновлює свої права: у Києві сніжить і посилюється мороз
    Зима поновлює свої права: у Києві сніжить і посилюється мороз
    Зима поновлює свої права: у Києві сніжить і посилюється мороз
    Зима поновлює свої права: у Києві сніжить і посилюється мороз
    Зима поновлює свої права: у Києві сніжить і посилюється мороз
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Але вже в понеділок, 25 лютого,  потепління охопить більшу частину території України. «В понеділок у Києві очікується +2+4 градуси!» - прогнозує Діденко.

    Як повідомлялося, у Києві до кінця дня 22 лютого пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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