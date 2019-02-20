Зима повертається: на Київ насувається сніг



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У столиці оголошено І рівень небезпечності

У ніч на четвер, 21 лютого, у Києві вночі очікується невеликий мокрий сніг, удень завтра без опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Загалом у столиці хмарно, температура вночі та вдень близько 0°.

Окрім того, ввечері 20 лютого та протягом доби 21 лютого у столиці пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, 21 лютого атмосферні фронти принесуть мокрий сніг у східні області України, на заході пройдуть дощі, на решті території суттєві опади малоймовірні.