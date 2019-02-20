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    Зима повертається: на Київ насувається сніг

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    Зима повертається: на Київ насувається сніг

    У столиці оголошено І рівень небезпечності

    У ніч на четвер, 21 лютого, у Києві вночі очікується невеликий мокрий сніг, удень завтра без опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

    Загалом у столиці хмарно, температура вночі та вдень близько 0°.

    Окрім того, ввечері 20 лютого та протягом доби 21 лютого у столиці пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомила синоптик Наталка Діденко, 21 лютого атмосферні фронти принесуть мокрий сніг у східні області України, на заході пройдуть дощі, на решті території суттєві опади малоймовірні. 

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