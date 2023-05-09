У Києві та області чути вибухи

У регіоні працює ППО

Під час повітряної тривоги, пов'язаної з ракетною загрозою, у Київській області працюють сили ППО. Лунають вибухи. Про це повідомляє Київська ОВА.

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«Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях», – йдеться в повідомленні.

Про роботу ППО на околицях Києва також повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Також КОВА закликає залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що в усіх областях України оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових груп, причиною тривоги є запуск стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря.