Невтішні цифри: за добу у Києві скоєно понад 300 злочинів



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17 вересня у Києві скоєно 173 крадіжки, в тому числі пограбування квартир

У 70 випадках поліція встановила підозрюваних у злочинах

За минулу добу, 17 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 328 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Серед них: грабежі – 4; хуліганства – 12; крадіжки – 173; заволодіння автотранспортом – 6», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 70 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці склали перелік правопорушень, скоєних у всіх районах Києва за перше півріччя 2018 року. Найбільша кількість правопорушень зафіксована в Шевченківському і Солом'янському районах.

До слова, у понеділок, 17 вересня, в Києві обікрали автівку відомої телеведучої.