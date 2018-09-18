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    Невтішні цифри: за добу у Києві скоєно понад 300 злочинів

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    17 вересня у Києві скоєно 173 крадіжки, в тому числі пограбування квартир - Невтішні цифри: за добу у Києві скоєно понад 300 злочинів
    17 вересня у Києві скоєно 173 крадіжки, в тому числі пограбування квартир

    У 70 випадках поліція встановила підозрюваних у злочинах

    За минулу добу, 17 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 328 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Серед них: грабежі – 4; хуліганства – 12; крадіжки – 173; заволодіння автотранспортом – 6», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що у 70 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, столичні правоохоронці склали перелік правопорушень, скоєних у всіх районах Києва за перше півріччя 2018 року. Найбільша кількість правопорушень зафіксована в Шевченківському і Солом'янському районах.

    До слова, у понеділок, 17 вересня, в Києві обікрали автівку відомої телеведучої.

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