Злодій украв у «Борисполі» 2,3 тис. літрів пального для літаків
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Зловмисником виявився житель Борисполя
Поблизу міжнародного аеропорту «Бориспіль» на території складського приміщення, де знаходились ємкості з пальним для літаків, працівники охорони виявили крадія і викликали наряд поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
На місці події слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції виявила та вилучила знаряддя злочину – помпу, шланг, частково наповнені ємкості з пальним та автомобіль ГАЗ, на якому приїхав зловмисник.
Ним виявився 48-річний місцевий житель. Він пояснив поліцейським, що скоїв злочин з метою наживи.
Встановлено, що за допомогою обладнання чоловік викрав з резервуарів 2,3 тисячі літрів керосину.
Наразі за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Встановлюється сума нанесеного матеріального збитку. Триває слідство.