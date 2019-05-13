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    Злодій украв у «Борисполі» 2,3 тис. літрів пального для літаків

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    Поліція виявила частково наповнені ємкості з пальним в автомобілі ГАЗ - Злодій украв у «Борисполі» 2,3 тис. літрів пального для літаків
    Поліція виявила частково наповнені ємкості з пальним в автомобілі ГАЗ
    Фото: Нацполіція

    Зловмисником виявився житель Борисполя

    Поблизу міжнародного аеропорту «Бориспіль» на території складського приміщення, де знаходились ємкості з пальним для літаків, працівники охорони виявили крадія і викликали наряд поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    На місці події слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції виявила та вилучила знаряддя злочину – помпу, шланг, частково наповнені ємкості з пальним та автомобіль ГАЗ, на якому приїхав зловмисник.

    Ним виявився 48-річний місцевий житель. Він пояснив поліцейським, що скоїв злочин з метою наживи.

    Встановлено, що за допомогою обладнання чоловік викрав з резервуарів 2,3 тисячі літрів керосину.

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    Злодій украв у «Борисполі» 2,3 тис. літрів пального для літаків
    Злодій украв у «Борисполі» 2,3 тис. літрів пального для літаків
    Злодій украв у «Борисполі» 2,3 тис. літрів пального для літаків

    Наразі за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Встановлюється сума нанесеного матеріального збитку. Триває слідство.

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