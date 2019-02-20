Змінено склад столичної комісії з питань найменувань



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Комісію з питань найменувань очолила заступник голови КМДА Марина Хонда

У Києві внесено зміни до Положення про Комісію з питань найменувань, а також затверджено її склад. Відповідно до розпорядження київського міського голови № 138, Комісію очолила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний призначений заступником голови Комісії з питань найменувань. Окрім того, до її складу увійшли депутати Київради, представники громадських організацій, учені-історики, мовознавці, краєзнавці, пам’яткознавці, архітектори тощо.

Зазначені зміни мають забезпечити належну роботу Комісії з питань найменувань як консультативно-дорадчого органу при Київському міському голові для отримання фахових висновків із питань присвоєння, зміни назв об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у Києві.

Загалом протягом 2014-2018 років у Києві перейменовано 206 об’єктів. Зокрема, і на виконання Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Нагадаємо, що ініціаторам перейменувань вулиць, провулків і проспектів потрібно проводити консультації з мешканцями.

Як повідомлялося, Київська комісія з питань найменувань підтримала пропозицію щодо присвоєння земельній ділянці на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької у Шевченківському районі назви «Сквер імені Павла Шеремета».