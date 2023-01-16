Знесення церковного МАФу у центрі столиці. Військовий з фронту звернувся до киян
Луценко закликає небайдужих прийти на мітинг
Суд щодо знесення незаконно збудованого МАФу «монастиря» Російської православної церкви на території Національного музею історії України, поруч із фундаментом Десятинної церкви відбудеться 18 січня о 16:30. Про це повідомив військовий Ігор Луценко.
Луценко закликав громадян прийти на мітинг.
«Звертаюся в першу чергу до військових, які зможуть 18-го січня бути в Києві. А також до усіх свідомих громадян, котрі вболівають. Свого часу нам вдалося не пускати Харона в Україну, але зараз він вільно там, на території музею, хазяйнує, продовжує читати проповіді російської квазірелігії», – йдеться в повідомленні.
Військовий наголосив, що зараз треба добитися швидкого демонтажу МАФу, «і ви всі розумієте, що кращого моменту може й не бути».
Суд відбудеться на вул. Богдана Хмельницького, 44Б у Києві. Кімната 18, суддя Баранов Д.О.
«Нагадаю, це операція, котру за часів попередніх влад здійснював громадянин РФ на прізвище Харон, з метою застовбити за русскім міром територію, «звідки пішла земля руська», – додав Луценко.
Раніше міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що в Києві буде демонтовано каплицю-МАФ біля Десятинної церкви.
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