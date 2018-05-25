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    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея

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    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея

    Наразі британських уболівальників усе ж більше, аніж їхніх конкурентів

    Уже за добу у Києві відбудеться фінальний матч футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18 між «Реалом» і «Ліверпулем».

    І до столиці України напередодні масово почали з’їжджатися фанати обох клубів.

    Уболівальники створюють у Києві справжню атмосферу футбольного свята. Особливо у цьому відзначаються фанати англійського клубу.

    Саме гостей з Англії наразі більше у центрі головного міста нашої країни.

    Раніше повідомлялося, як вони своїми піснями створюють атмосферу свята.

    Тепер до Вашої уваги фоторепортаж з центральних вулиць Києва за добу до головного дійства на НСК «Олімпійський».

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    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
    Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея
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