Англійці й іспанці заполонили Київ: столиця в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Фотогалерея

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Наразі британських уболівальників усе ж більше, аніж їхніх конкурентів

Уже за добу у Києві відбудеться фінальний матч футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18 між «Реалом» і «Ліверпулем».

І до столиці України напередодні масово почали з’їжджатися фанати обох клубів.

Уболівальники створюють у Києві справжню атмосферу футбольного свята. Особливо у цьому відзначаються фанати англійського клубу.

Саме гостей з Англії наразі більше у центрі головного міста нашої країни.

Раніше повідомлялося, як вони своїми піснями створюють атмосферу свята.

Тепер до Вашої уваги фоторепортаж з центральних вулиць Києва за добу до головного дійства на НСК «Олімпійський».

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А також: Вони зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві: «Реал» – найтитулованіший клуб в історії Європи.