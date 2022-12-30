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Головне за ніч: Київ під прицілом дронів та «вирішальна допомога» від США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: Київ під прицілом дронів та «вирішальна допомога» від США
Сили ППО відбили безпілотники
фото з відкритих джерел

Сили протиповітряної оборони України відбили атаку ворожих безпілотників

«Главком» зібрав головні новини ночі 30 грудня. Київ опинився під обстрілами «дронів-камікадзе». Також Байден підписав бюджет США на 2023 рік, який включає допомогу Україні.

Джозеф Байден підписав бюджет США на 2023 рік

Головне за ніч: Київ під прицілом дронів та «вирішальна допомога» від США фото 1

Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає пакет допомоги Україні.

«Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA – і надасть вирішальну допомогу Україні», – зазначив глава Білого дому.

Байден додав, що у 2023 році варто чекати більшого.

Росія готується до повторного обстрілу України

Головне за ніч: Київ під прицілом дронів та «вирішальна допомога» від США фото 2

Президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти у цьому році можуть ще раз вдатися до масованого обстрілу, щоб українці зустріли Новий рік у темряві. Таку заяву президент України зробив під час свого відеозвернення.

«Дорогі українці! Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати.

Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне», – сказав Зеленський.

Іранські «Шахеди» атакували столицю України

Головне за ніч: Київ під прицілом дронів та «вирішальна допомога» від США фото 3

Сьогодні вночі влада України оголосила повітряну тривогу у Києві та Київській області. Місцеві пабліки повідомляли, що повітряна тривога на Київщині пов'язана із безпілотниками типу «Шахед», які рухалися вздовж річки Дніпро у бік столиці.

Згодом стало відомо, що сили ППО ліквідували «дрони-камікадзе», якими у ніч на 30 грудня російські окупанти атакували Київщину. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури.

«Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби», – повідомив Кулеба.

Бразилія плаче через смерть легендарного Пеле

Головне за ніч: Київ під прицілом дронів та «вирішальна допомога» від США фото 4

Президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив триденну жалобу після смерті легендарного футболіста Пеле.

Глава держави звернувся до родичів ексфутболіста. Він висловив співчуття, а також додав, що Пеле «відкрив Бразилію світу».

Нагадаємо, що Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, помер увечері 29 грудня. Останнім часом колишній футболіст мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Теги: Київ США Джозеф Байден війна обстріл Бразилія Володимир Зеленський Україна Пеле

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