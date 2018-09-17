Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова



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«Як і все у Чиркова: дуже красиво і дуже сумно»

На сторінці Facebook-спільноти «Клуб корінного киянина» розмістили роботи художника Володимира Чиркова, на яких зображений Київ, але з дещо химерним баченням столиці України митцем.

Роботи художника користувачі соціальної мережі коментують наступним чином: