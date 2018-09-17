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    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова

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    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова

    «Як і все у Чиркова: дуже красиво і дуже сумно»

    На сторінці Facebook-спільноти «Клуб корінного киянина» розмістили роботи художника Володимира Чиркова, на яких зображений Київ, але з дещо химерним баченням столиці України митцем.

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    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Депресивний та химерний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова

    Роботи художника користувачі соціальної мережі коментують наступним чином:

    • «У цього художника багато позитивних робіт, дуже подобаються», 
    • «Як і все у Чиркова: дуже красиво і дуже сумно», 
    • «Холодно і страшно».
    Київ
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