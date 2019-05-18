У день інавгурації президента Київ не перекриватимуть - Разумков



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За словами радника обраного президента, позиція Зеленського в тому, що «влада має ставати ближчою до людей»

Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

У день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського не перекриватимуть Київ та Маріїнський парк.

Про це повідомив політичний радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі «112 Україна».

«Я думаю, що буде докладено максимум зусиль для того, щоб не перекривати місто Київ, не перекривати Маріїнський парк, так, як це найчастіше відбувається. Оточення, там, кілька ешелонів і кордон. Я думаю, що позиція Володимира Олександровича більш ніж зрозуміла, я думаю, що її підтримають і наші телеглядачі, і громадяни країни в цілому, про те, що влада має ставати ближчою до людей», - сказав Разумков.

Нагадаємо, п’ять президентів європейських країн візьмуть участь в інавгураціїПрезидента Володимира Зеленського 20 травня.

Як повідомлялося раніше, радник Зеленського Дмитро Розумков розповів, як проходитиме інавгурація.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

Чинний президент України Петро Порошенко 16 травня підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.