У Святошинському районі Києва спалахнуло реанімаційне відділення лікарні
У ході гасіння було евакуйовано шість осіб
У Святошинському районі столиці ліквідовано загоряння в лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.
Повідомлення про пожежу на вулиці Відпочинку надійшло о 07:41. Загоряння виникло в реанімаційному відділенні лікарні. Пожежу ліквідували о 08:20 на площі 15 кв. м.
У ході гасіння було евакуйовано шість осіб, з них двоє – маломобільні люди. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, на столичній Оболоні вдень 2 грудня виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка.
