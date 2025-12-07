Головна Київ Фото
У Святошинському районі Києва спалахнуло реанімаційне відділення лікарні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Святошинському районі Києва спалахнуло реанімаційне відділення лікарні
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці
фото: ДСНС Києва

У ході гасіння було евакуйовано шість осіб

У Святошинському районі столиці ліквідовано загоряння в лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу на вулиці Відпочинку надійшло о 07:41. Загоряння виникло в реанімаційному відділенні лікарні. Пожежу ліквідували о 08:20 на площі 15 кв. м.

У Святошинському районі Києва спалахнуло реанімаційне відділення лікарні фото 1
У Святошинському районі Києва спалахнуло реанімаційне відділення лікарні фото 2
У Святошинському районі Києва спалахнуло реанімаційне відділення лікарні фото 3

У ході гасіння було евакуйовано шість осіб, з них двоє – маломобільні люди. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на столичній Оболоні вдень 2 грудня виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка.

