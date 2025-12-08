Головна Київ Фото
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Варений стерилізований буряк у мережі супермаркетів АТБ
фото: Олег Гонцов/Facebook

Жінки вважають, що покупка вареного буряка є значною економією часу, газу та води, особливо в умовах постійних відключень світла

У мережі супермаркетів АТБ з'явилася пропозиція від власної торгової марки «Своя лінія» – буряк варений стерилізований у пакуванні 350 грамів за ціною 52,90 грн. Цей продукт викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах, оскільки ціна у перерахунку на кілограм становить близько 150 грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі.

Автор фото Олег Гонцов, який помістив знімок продукту в мережу, висловив своє обурення. «Я втратив дар мови, коли побачив варений буряк по 150 грн за кілограм. Люди, ну ви вже буряка не можете напхати, ну що відбувається зі світом? Ми вже практично як в Європі, готувати скоро не будемо нічого, все в готовому магазині продається», – написав він.

Однак коментатори, серед яких переважно жінки, стали на захист напівфабрикату. Вони підкреслили, що покупка такого буряка є значною економією часу, газу та води, особливо в умовах постійних відключень світла. Користувачі зазначають, що 350 грамів готового чищеного продукту достатньо для приготування борщу або салату, а різниця в ціні зі свіжим буряком виправдовується зручністю.

Багато користувачів вказали на те, що готовий буряк давно продається в інших мережах і завжди має свого покупця. Вони зауважили, що не варто обурюватися ціною на продукт, який пропонує високу швидкість приготування, якщо не викликають здивування ціни на каву на заправках чи готові страви з гастрономії. На їхню думку, на кожен товар, що пропонує комфорт, є свій споживач.

Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством фото 1
скриншот коментарів
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством фото 2
скриншот
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством фото 3
скриншот
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством фото 4
скриншот
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством фото 5
скриншот коментарів
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством фото 6
скриншот
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством фото 7
скриншот
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством фото 8
скриншот

Нагадаємо, фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки, ціна яких вражає. Ласощі Gianduja коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі.

Читайте також:

продукти ціни супермаркет Київ

