Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки

Катерина Єсипчук водить потяги Синьої гілки столичного метро. Дівчина миттєво привернула увагу мережі завдяки професіоналізму та ефектній зовнішності. Про це пише «Главком» із посиланням на Транспортну спільноту Києва №1.

25-річна Катерина розпочала свою роботу в метрополітені навесні 2025 року, зробивши справжній прорив, адже до цього професія машиніста в Києві вважалася виключно чоловічою.

Уже за півроку жінка повністю опанувала навички. Вона майстерно керує потягами метро на одній із найбільш завантажених ліній столиці.

Катерина Єсипчук швидко стала сенсацією в мережі не лише завдяки своїй новаторській ролі, але й стилю. Відео та фото Катерини, зокрема авторства Дмитра Роді, миттєво ширяться в соцмережах, де її порівнюють із телезірками та моделями.

🚇Київська Транспортна Спільнота «КТС» поділилася відео про історичний момент для столичного метро – першу жінку-машиністку. Минуло шість місяців відтоді, як вона вийшла на лінію, і, як пишуть самі транспортники, «політ нормальний». pic.twitter.com/TcZ83iwsWa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 16, 2025

