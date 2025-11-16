Головна Київ Новини
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
25-річна Катерина розпочала свою роботу в метрополітені навесні 2025 року
фото: tykyiv.com

Катерина Єсипчук швидко стала сенсацією в мережі

Катерина Єсипчук водить потяги Синьої гілки столичного метро. Дівчина миттєво привернула увагу мережі завдяки професіоналізму та ефектній зовнішності. Про це пише «Главком» із посиланням на Транспортну спільноту Києва №1.

25-річна Катерина розпочала свою роботу в метрополітені навесні 2025 року, зробивши справжній прорив, адже до цього професія машиніста в Києві вважалася виключно чоловічою.

Уже за півроку жінка повністю опанувала навички. Вона майстерно керує потягами метро на одній із найбільш завантажених ліній столиці.

Катерина Єсипчук швидко стала сенсацією в мережі не лише завдяки своїй новаторській ролі, але й стилю. Відео та фото Катерини, зокрема авторства Дмитра Роді, миттєво ширяться в соцмережах, де її порівнюють із телезірками та моделями.

Раніше історики Кость Козлов та Михайло Кальницький розкрили невідомі сторінки з історії підземки та розповіли, як реалізація проєкту загальмувалася на пів століття через консерватизм міської влади та політичні репресії. 

Також із нагоди Тижня безпеки дорожнього руху комунальне підприємство «Київський метрополітен» нагадало пасажирам про важливість дотримання правил безпеки в підземці. За даними підприємства, саме ескалатори залишаються місцем, де пасажири найчастіше травмуються через власну необережність.

Теги: метро жінка відео Київ

