Автор монумента Незалежності. У Києві відкрилася виставка скульптора Анатолія Куща

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Киянам і всьому світові Анатолій Кущ відомий, зокрема, як автор монумента Незалежності України на Майдані, скульптурної композиції, присвяченої Засновникам Києва, і символу самої української столиці – памʼятника Архистратигу Михаїлу
Анатолій Кущ представив понад 200 своїх робіт, частину з яких виставили вперше

У Київській міській галереї мистецтв «Лавра» розпочала роботу виставка відомого українського скульптора Анатолія Куща, який представив понад 200 своїх робіт, частину з яких виставили вперше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Киянам і всьому світові Анатолій Кущ відомий, зокрема, як автор монумента Незалежності України на Майдані, скульптурної композиції, присвяченої Засновникам Києва, і символу самої української столиці – памʼятника Архистратигу Михаїлу.

Митець представив роботи з різник циклів. Зокрема, цикл «З любов’ю», де звеличується краса, яка мусить врятувати світ. Цикл «Метаморфози» розкриває основну ідею всього живого – розмножуватись, зберігати свій вид, еволюціонувати. У «Подоланні» йдеться про непереборне прагнення до боротьби з перешкодами, до руху вперед, до свободи і саморозвитку. «Пристрасті» – це те, що показує людські слабкості, потребує внутрішньої боротьби і подолання.

Також на виставці представили роботи про війну та російський геноцид українського народу.

Серед гостей, які відвідали виставку, було чимало відомих діячів мистецтва та представників посольств європейських країн, які підтримують Україну в її боротьбі за незалежність і суверенітет.

Вперше в Україні виставка робіт Анатолія Куща відбулася за офіційної підтримки Фонду ООН ЦСР та Центру ЮНЕСКО, Болоньї та Київської міської державної адміністрації.

Коли: виставка триватиме протягом трьох місяців.

Місце проведення: вул. Лаврська, 7-Б, Київська міська галерея мистецтв «Лавра» (вхід із пров. Лаврського, 9).

До слова, всесвітньо відомий художник Іван Марчук під час відкриття своєї виставки подарував картину Музею історії Києва.

