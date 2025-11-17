Автор монумента Незалежності. У Києві відкрилася виставка скульптора Анатолія Куща
Анатолій Кущ представив понад 200 своїх робіт, частину з яких виставили вперше
У Київській міській галереї мистецтв «Лавра» розпочала роботу виставка відомого українського скульптора Анатолія Куща, який представив понад 200 своїх робіт, частину з яких виставили вперше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.
Киянам і всьому світові Анатолій Кущ відомий, зокрема, як автор монумента Незалежності України на Майдані, скульптурної композиції, присвяченої Засновникам Києва, і символу самої української столиці – памʼятника Архистратигу Михаїлу.
Митець представив роботи з різник циклів. Зокрема, цикл «З любов’ю», де звеличується краса, яка мусить врятувати світ. Цикл «Метаморфози» розкриває основну ідею всього живого – розмножуватись, зберігати свій вид, еволюціонувати. У «Подоланні» йдеться про непереборне прагнення до боротьби з перешкодами, до руху вперед, до свободи і саморозвитку. «Пристрасті» – це те, що показує людські слабкості, потребує внутрішньої боротьби і подолання.
Також на виставці представили роботи про війну та російський геноцид українського народу.
Серед гостей, які відвідали виставку, було чимало відомих діячів мистецтва та представників посольств європейських країн, які підтримують Україну в її боротьбі за незалежність і суверенітет.
Вперше в Україні виставка робіт Анатолія Куща відбулася за офіційної підтримки Фонду ООН ЦСР та Центру ЮНЕСКО, Болоньї та Київської міської державної адміністрації.
Коли: виставка триватиме протягом трьох місяців.
Місце проведення: вул. Лаврська, 7-Б, Київська міська галерея мистецтв «Лавра» (вхід із пров. Лаврського, 9).
До слова, всесвітньо відомий художник Іван Марчук під час відкриття своєї виставки подарував картину Музею історії Києва.
