Прорив водопроводу на Печерському узвозі: витік води локалізовано

Без водопостачання тимчасово лишається один житловий будинок на Печерському узвозі, 10

Фахівці аварійно-ремонтної бригади «Київводоканалу» локалізували витік, що стався вчора, 10 листопада, на Печерському узвозі. Наразі тривають роботи з ліквідації пошкодження на водопровідній мережі діаметром 400 мм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ПрАТ «АК «Київводоканал».

Зазначається, що без водопостачання тимчасово лишається один житловий будинок на Печерському узвозі, 10. Для мешканців направлена автоцистерна з питною водою.

«В інші будинки водопостачання відновлене», – йдеться у повідомленні.

У КМДА повідомили, що роботи з ліквідації наслідків витоку тривають. «На пошкодженій ділянці продовжують роботи з ліквідації наслідків витоку. Для цього задіяна спецтехніка: екскаватор та самоскид. Фахівці вивезли розмитий ґрунт, очистили вхід у під’їзд № 1 та продовжують чистити вхід у під’їзд № 2», – повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 листопада на Печерському узвозі стався аварійний порив водопровідної труби діаметром 400 мм. Аварія сталася на водопровідній мережі діаметром 400 мм. Внаслідок інциденту підвальне приміщення дев’ятиповерхового житлового будинку опинилося підтопленим водою. Фахівці також попереджали про можливу небезпеку зсуву ґрунту в районі аварії. Через пошкодження магістралі було тимчасово припинено водопостачання за наступними адресами: Печерський узвіз, 6, 8, та 10.