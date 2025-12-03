Головна Київ Новини
На столичній Оболоні при пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На столичній Оболоні при пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік (фото)
Пожежа охопила 10 кв. м квартири у багатоповерхівці
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Причину виникнення подеді встановлюватимуть правоохоронці

На стличній Оболоні вдень 2 грудня виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на Головне управління ДСНС у Києві.

Зазначається що повідомлення про пожежу у житловому будинку на Оболонському проспекті надійшло до рятувальників вдень, о 14:39.

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Вогнеборці на місці встановили, що горить квартира на восьмому поверсі девятиповерхівки. У ході гасіння у приміщенні кухні рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. 

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

О 15:09 пожежу ліквідовано на площі 10 кв. м. Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що на Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку. Повідомлення про загоряння приватного будинку в селі Коженики надійшло до поліції 25 листопада від підрозділів ДСНС. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом пожежі.

