На столичній Оболоні при пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік (фото)

Причину виникнення подеді встановлюватимуть правоохоронці

На стличній Оболоні вдень 2 грудня виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на Головне управління ДСНС у Києві.

Зазначається що повідомлення про пожежу у житловому будинку на Оболонському проспекті надійшло до рятувальників вдень, о 14:39.

Пожежа сталася на восьмому поверсі девятиповерхівки фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Вогнеборці на місці встановили, що горить квартира на восьмому поверсі девятиповерхівки. У ході гасіння у приміщенні кухні рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя.

У ході гасіння у приміщенні кухні вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

О 15:09 пожежу ліквідовано на площі 10 кв. м. Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що на Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку. Повідомлення про загоряння приватного будинку в селі Коженики надійшло до поліції 25 листопада від підрозділів ДСНС. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом пожежі.