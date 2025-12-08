Головна Київ Фото
search button user button menu button

Кличко нагородив переможців щорічного міського конкурсу «Мистецькі горизонти» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко нагородив переможців щорічного міського конкурсу «Мистецькі горизонти» (фото)
23 переможці отримали дипломи та грошові винагороди від 10 до 25 тис. грн
фото: Київська міська державна адміністрація

У другому щорічному дитячому конкурсі «Мистецькі горизонти» взяли участь понад 1,5 тис. талановитих дітей

Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії нагородив дипломами та грошовими преміями від міста 23 талановитих учнів мистецьких шкіл – переможців другого міського конкурсу «Мистецькі горизонти». Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує «Главком».

У другому щорічному дитячому конкурсі «Мистецькі горизонти» взяли участь понад 1,5 тис. талановитих дітей
У другому щорічному дитячому конкурсі «Мистецькі горизонти» взяли участь понад 1,5 тис. талановитих дітей
фото: Київська міська державна адміністрація

«Конкурс «Мистецькі горизонти» був започаткований минулого року і за короткий час утвердився як важлива міська ініціатива. Він відкриває нові імена, підтримує здібних дітей та створює можливості для розвитку їхнього таланту. Мистецтво – це сила, яка об’єднує людей навіть у найскладніші часи. Воно вселяє віру, додає внутрішньої стійкості та надихає рухатися вперед. І сьогодні юні митці Києва доводять, що наше місто не тільки бореться, а й продовжує творити та мріяти», – сказав Віталій Кличко.

1,5 тис. талановитих дітей взяли участь у конкурс
1,5 тис. талановитих дітей взяли участь у конкурс
фото: Київська міська державна адміністрація

Мер привітав переможців конкурсу. Та зазначив, що за такими результатами стоїть і праця викладачів та батьків. Він подякував їм за підтримку дітей.

У другому щорічному дитячому конкурсі «Мистецькі горизонти» взяли участь понад 1,5 тис. талановитих дітей.

Диплом лауреата конкурсу
Диплом лауреата конкурсу
фото: Київська міська державна адміністрація
Нагородження учасників конкурсу
Нагородження учасників конкурсу
фото: Київська міська державна адміністрація

23 переможці отримали дипломи та грошові винагороди від 10  до 25 тис. грн.

Мер Києва з учасниками конкурсу
Мер Києва з учасниками конкурсу
фото: Київська міська державна адміністрація

Серед номінацій цьогорічного конкурсу:

  • вокальне мистецтво;
  • музичне мистецтво: фортепіано та струнні інструменти;
  • музичне мистецтво: народні та духові інструменти;
  • сценічне мистецтво (театральне, циркове, фольклорне);
  • хореографічне мистецтво (народно-сценічний, бальний, класичний, сучасний танець);
  • образотворче мистецтво (декоративно-ужиткове, живопис, малюнок, композиція).
35 фото
На весь екран
Мер Києва нагородив дипломами та грошовими преміями від міста 23 талановитих учнів мистецьких шкіл – переможців другого міського конкурсу «Мистецькі горизонти»
фото: Київська міська державна адміністрація

Нагадаємо, цьогоріч на участь у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025 було подано рекордні понад 510 заявок. Шість з них змогли пробитися до фіналу. За можливість представляти Україну на Дитячому Євробаченні 2025 змагатимуться: Софія Нерсесян (10 років, м. Київ), Ангеліна Глогусь (13 років, м. Тернопіль), Лікерія Чирва (9 років, м. Київ), Ольга Нестерко (10 років, Львівщина), Всеволод Скрима (13 років, м. Запоріжжя), Злата Іванів (11 років, м. Одеса) та Владислав Васицький (12 років, м. Київ). Двоє останніх учасників виступлять в дуеті.

Теги: конкурс діти Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
14 листопада, 19:49
Внаслідок російського ракетного удару по Тернополю загинули Гжесько Амелія та її мама Оксана
Польська прокуратура розслідує загибель семирічної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю
25 листопада, 21:17
Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада
Численні пожежі та руйнування у Києві й області: оновлені дані станом на ранок
29 листопада, 07:57
На кухні розмішено бойлер і пральну машину
Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 5 тис. грн (фото)
10 листопада, 17:51
Наталія Ходимчук у зоні відчуження, 2024 рік
Удова першої жертви Чорнобильської катастрофи померла після російського удару: історія незламної жінки
15 листопада, 16:38
Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі
У Києві поліція затримала трьох молодиків за підозрою у побитті ветерана
18 листопада, 12:42
Попри складні часи, Київ готується створити святковий настрій для містян та гостей столиці
У Києві з 4 грудня запрацюють офіційні локації для продажу новорічних ялинок: адреси
20 листопада, 09:16
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)
25 листопада, 10:18
Наслідки атаки РФ у Дніпровському районі Києва 25 листопада 2025 року
Рятувальники продовжують розбирати завали у Дніпровському районі Києва (фото)
25 листопада, 13:16

Фото

Кличко нагородив переможців щорічного міського конкурсу «Мистецькі горизонти» (фото)
Кличко нагородив переможців щорічного міського конкурсу «Мистецькі горизонти» (фото)
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством
Святкові новорічні локації відкрито у всіх районах Києва. Де шукати ідеальне місце для фото
Святкові новорічні локації відкрито у всіх районах Києва. Де шукати ідеальне місце для фото
У Святошинському районі Києва спалахнуло реанімаційне відділення лікарні
У Святошинському районі Києва спалахнуло реанімаційне відділення лікарні
Який вигляд має будинок з відомим муралом на Печерську через два місяці після обстрілу (фото)
Який вигляд має будинок з відомим муралом на Печерську через два місяці після обстрілу (фото)
Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua