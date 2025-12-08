Кличко нагородив переможців щорічного міського конкурсу «Мистецькі горизонти» (фото)

У другому щорічному дитячому конкурсі «Мистецькі горизонти» взяли участь понад 1,5 тис. талановитих дітей

Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії нагородив дипломами та грошовими преміями від міста 23 талановитих учнів мистецьких шкіл – переможців другого міського конкурсу «Мистецькі горизонти». Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує «Главком».

«Конкурс «Мистецькі горизонти» був започаткований минулого року і за короткий час утвердився як важлива міська ініціатива. Він відкриває нові імена, підтримує здібних дітей та створює можливості для розвитку їхнього таланту. Мистецтво – це сила, яка об’єднує людей навіть у найскладніші часи. Воно вселяє віру, додає внутрішньої стійкості та надихає рухатися вперед. І сьогодні юні митці Києва доводять, що наше місто не тільки бореться, а й продовжує творити та мріяти», – сказав Віталій Кличко.

1,5 тис. талановитих дітей взяли участь у конкурс фото: Київська міська державна адміністрація

Мер привітав переможців конкурсу. Та зазначив, що за такими результатами стоїть і праця викладачів та батьків. Він подякував їм за підтримку дітей.

Диплом лауреата конкурсу фото: Київська міська державна адміністрація

Нагородження учасників конкурсу фото: Київська міська державна адміністрація

23 переможці отримали дипломи та грошові винагороди від 10 до 25 тис. грн.

Мер Києва з учасниками конкурсу фото: Київська міська державна адміністрація

Серед номінацій цьогорічного конкурсу:

вокальне мистецтво;

музичне мистецтво: фортепіано та струнні інструменти;

музичне мистецтво: народні та духові інструменти;

сценічне мистецтво (театральне, циркове, фольклорне);

хореографічне мистецтво (народно-сценічний, бальний, класичний, сучасний танець);

образотворче мистецтво (декоративно-ужиткове, живопис, малюнок, композиція).

Мер Києва нагородив дипломами та грошовими преміями від міста 23 талановитих учнів мистецьких шкіл – переможців другого міського конкурсу «Мистецькі горизонти» фото: Київська міська державна адміністрація

