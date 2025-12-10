Оновлений Бессарабський ринок відкрито: фото та реакція мереж

Ремонтні роботи на Бессарабському ринку тривали з літа 2024 року

Сьогодні, 10 грудня, Бессарабський ринок у Києві розпочав свою роботу в тестовому режимі після масштабної реконструкції. Відкриття оновленої локації, яка поєднала класичну торгівлю з сучасним дизайном, викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах, де вже з'явилися перші фото футуристичного інтер'єру та оновленого простору. Про це повідомляє «Главком».

На ринку тепер є фудхол із 17 корнерами та баром фото: Мій Київ

Бессарабський ринок вже прикрашений до різдвяних свят фото: Мій Київ

Після оновлення історичний ринок перетворився на сучасний простір, головною складовою якого став великий фудхол. Він містить 17 кулінарних корнери та окремий бар, а для відвідувачів облаштовано близько 400 посадкових місць.

Кулінарні корнери фото: Мій Київ

На Бессарабці встановлено 17 кулінарних корнери фото: Мій Київ

Передбачається, що в оновленому фудхолі з’являться представники тих кухонь, які ще не представлені серед резидентів фото: Мій Київ

У головній залі було повністю оновлено інфраструктуру: встановлено сучасне освітлення, системи кондиціонування та опалення. Крім того, Бессарабський ринок тепер став інклюзивним, забезпечуючи комфортний доступ для всіх відвідувачів.

Бессарабський ринок у Києві розпочав свою роботу в тестовому режимі фото: Мій Київ

Для відвідувачів облаштовано близько 400 посадкових місць фото: Мій Київ

І центрі ринку встановлено ялинку фото: Мій Київ

Головний принцип нової концепції – створення унікальних та різноманітних кулінарних корнерів.

фото: Мій Київ

фото: Мій Київ

Думки користувачів мережі з приводу оновленого ринку розійшлися, але переважна частина зазначає, що ринок втратив свій шарм і став безликим.

Зокрема, кандидат історичних наук Еліна Слободянюк, яка потрапила на відкриття Бессарабки, написала у соцмережі: «Це дійсно просто фудкорт. Норм місце у цьому сенсі. З позитивного: будівлі не нашкодили».

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Дехто з коментаторів визнають, що на ринку були давно, але на оновлений підуть подивитися.

Новорічна ялинка фото: Еліна Слободянюк

Нагадаємо, що Бессарабський ринок, пам'ятка архітектури національного значення та один із найстаріших критих ринків України, який упродовж тривалого часу перебував у занедбаному стані, готується до перезапуску. Улітку 2024 року на Бессарабському ринку почалися ремонтні роботи. У КМДА зазначили, що в частині приміщення прибирають надбудови пострадянського періоду, а роботи не передбачають жодного втручання в історичні деталі конструкцій.