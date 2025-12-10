Головна Київ Фото
Оновлений Бессарабський ринок відкрито: фото та реакція мереж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Бессарабський ринок вже прикрашений до різдвяних свят
фото: Мій Київ

Ремонтні роботи на Бессарабському ринку тривали з літа 2024 року 

Сьогодні, 10 грудня, Бессарабський ринок у Києві розпочав свою роботу в тестовому режимі після масштабної реконструкції. Відкриття оновленої локації, яка поєднала класичну торгівлю з сучасним дизайном, викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах, де вже з'явилися перші фото футуристичного інтер'єру та оновленого простору. Про це повідомляє «Главком».

Після оновлення історичний ринок перетворився на сучасний простір, головною складовою якого став великий фудхол. Він містить 17 кулінарних корнери та окремий бар, а для відвідувачів облаштовано близько 400 посадкових місць.  

У головній залі було повністю оновлено інфраструктуру: встановлено сучасне освітлення, системи кондиціонування та опалення. Крім того, Бессарабський ринок тепер став інклюзивним, забезпечуючи комфортний доступ для всіх відвідувачів.

Головний принцип нової концепції – створення унікальних та різноманітних кулінарних корнерів.

Думки користувачів мережі з приводу оновленого ринку розійшлися, але переважна частина зазначає, що ринок втратив свій шарм і став безликим. 

Зокрема, кандидат історичних наук Еліна Слободянюк, яка потрапила на відкриття Бессарабки, написала у соцмережі: «Це дійсно просто фудкорт. Норм місце у цьому сенсі. З позитивного: будівлі не нашкодили».

Дехто з коментаторів визнають, що на ринку були давно, але на оновлений підуть подивитися.

Нагадаємо, що Бессарабський ринок, пам'ятка архітектури національного значення та один із найстаріших критих ринків України, який упродовж тривалого часу перебував у занедбаному стані, готується до перезапуску. Улітку 2024 року на Бессарабському ринку почалися ремонтні роботи. У КМДА зазначили, що в частині приміщення прибирають надбудови пострадянського періоду, а роботи не передбачають жодного втручання в історичні деталі конструкцій.

