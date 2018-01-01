Валерій Гелетей та бійці УДО в ополонці перевірили силу волі та загартували організм

Начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей разом із особовим складом взяв участь у обряді купання на Водохреща

Разом із керівництвом у крижану купель занурились і бажаючі військовослужбовці УДО України. Перед купанням настоятель київського храм Святого Луки протоієрей Ярослав провів богослужіння й освятив воду, привітавши всіх присутніх зі святом. Купання на Водохреща стали щорічною доброю традицією для військовослужбовців УДО України. Це хороший



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Разом із Валерієм Гелетеєм у крижану купель занурились і бажаючі військовослужбовці УДО України

Начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей разом із особовим складом взяв участь у обряді купання на Водохреща

Разом із керівництвом у крижану купель занурились і бажаючі військовослужбовці УДО України. Перед купанням настоятель київського храм Святого Луки протоієрей Ярослав провів богослужіння й освятив воду, привітавши всіх присутніх зі святом.

Купання на Водохреща стали щорічною доброю традицією для військовослужбовців УДО України. Це хороший спосіб захистити себе від хвороб, перевірити силу волі, загартувати організм та отримати позитивні емоції.

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