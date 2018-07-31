Як виглядав Київ 100 років тому: унікальні фото, зроблені в 1918 році німецьким офіцером



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«Хоч щось вберегли і від бомбардувань, і від комуністичних вождів»

В спільноті на Facebook «Клуб Коренного Киевлянина» опублікували фото Києва, які були зроблені в 1918 році німецьким офіцером.

«Приголомшливо, який Київ красивий, скільки було церков і соборів, яка архітектура.100 років минуло, для історії це мить, але як все змінилося. Добре хоч щось вберегли і від бомбардувань, і від комуністичних вождів. Київ прекрасний!», - прокоментували світлини одна з користувачок соціальної мережі.

Джерело: Клуб Коренного Киевлянина