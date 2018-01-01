Дегтярівська та Сирець: Київрада оприлюднила план забудови одного з найзеленіших районів міста

Площа зелених насаджень цього мікрорайону, яка сьогодні складає 5,5 га, зменшиться

Мовою оригіналу В конце прошлого года депутаты столичной Рады просто-таки ударно потрудились ради планирования благоустройства и застройки столицы:) Народные избранники положили киевлянам «под елочку» целых пять новых детальных планов территорий. Один из них — ДПТ промзоны по Дегтяревской, о котором не так давно



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Скоро тут з'являться нові будинки

Площа зелених насаджень цього мікрорайону, яка сьогодні складає 5,5 га, зменшиться

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В конце прошлого года депутаты столичной Рады просто-таки ударно потрудились ради планирования благоустройства и застройки столицы:) Народные избранники положили киевлянам «под елочку» целых пять новых детальных планов территорий. Один из них — ДПТ промзоны по Дегтяревской, о котором не так давно рассказывалось. Еще один — ДПТ между проспектом Победы, железной дорогой и улицами Лагерной, Сикорского, Шамрила, Дорогожицкой, Телиги и Довженка, о котором и пойдет речь в этом материале.

Рассматриваемая территория входит в состав 3 планировочной зоны столицы и располагается в пределах 3, 4 и, частично, 2 и 5 микрорайонов жилого района «ул. Дегтяревской». Ее площадь составляет почти 200 га и административно относится к Шевченковскому району столицы.

Территория, для которой разработан детальный план

Сегодня она занята, в основном, промышленными, общественными и научными предприятиями. Здесь располагаются посольство США, , корпуса КНЭУ, Институт фармакологии и токсикологии, Институт технической теплофизики, Национальная Академия госуправления, издательства «Пресса Украины» и «Полиграфкнига», цеха «Киевхлеба» и «Росинки», троллейбусное депо №2 и автобаза СБУ, а также масса других предприятий. Конечно, есть тут и жилые дома, причем как хрущевки, построенные во времена возведения жилмассива Сырец, так и современные высотки. Причем новостройки здесь есть как беспроблемные(например, ЖК «Зеленый Остров»и «Зеленый Остров-2»), так и наоборот, довольно-таки проблемные. Эту местность почему-то облюбовали застройщики УКО-групп и настроили здесь сразу несколько жилых комплексов: «Затишний» и «Посольский», «Молодежная инициатива» и «Кузьминский»…

Рядом с территорией, для которой был разработан детальный план, располагаются два больших зеленых массива: парк «Нивки» и Сырецкий парк. Но они в состав ДПТ вошли лишь краешком — и это дает надежду, что парки «терраформации» не подвергнутся. В отличии от остальной местности, расположенной в «пятне» этого детального плана.

Итак, что же здесь изменится? Судя по проектному плану, уже в ближайшие два десятилетия вместо промышленных предприятий тут появятся новые жилые дома. Если верить планам, то ради жилья придется потесниться «Прессе Украины», УкрНДИ Пластмаш и ЗАО «Пластмаш» (телеканал СТБ), автобазе СБУ — в ближайшие 20 лет на их месте должны вырасти целые жилые микрорайоны. Построят здесь и отдельные дома — например, на месте гаражного кооператива «Троянда», на территории ООО «Рембудмашкомплекс» (бывш. АО «Киевсоюздорпроект»), на месте административного здания по проспекту Победы, 72. Правда, новое строительство, скорее всего будет вестись не только на промышленных территориях — если верить данным ДПТ, то оно слегка затронет и зеленую зону. Если на данный момент площадь зеленых насаждений этого микрорайона занимает почти 5,5 га, то через 7 лет они займут 5,2 га. В принципе, 0,3 га — не такая уж и большая площадь, на первый взгляд кажется, что ею можно пренебречь (особенно, в масштабах города). Но подобная тенденция мне лично не очень импонирует: такое «отщипывание» (опять же, в масштабах города), может вылиться в довольно ощутимую потерю скверов и парков.

Проектный план. В большом разрешении можно посмотреть здесь

Но вернемся к рассматриваемому детальному плану и грядущим изменениям. Нового жилья в этой части Сырца планируется построить много: если на сегодняшний день жилые кварталы занимают площадь 68,2 га, то через два десятилетия они раскинутся на 85,5 га, а многоквартирный жилой фонд увеличится на 440 тыс. кв.м. Соответственно, возрастет и численность населения — в новые дома въедет почти 10 тыс. человек (на сегодняшний день здесь проживает около 30,2 тыс. человек, а после реализации планов застройщиков их станет 39,6 тыс.).

Для новых жильцов обещают построить детские садики (должны разместиться в новых микрорайонах), школу на 660 учеников (по ул. Э. Потье, 10) , в новостройках обещают амбулатории и кабинеты семейных врачей, построить торговый центр и даже реконструировать бассейн на ул. Шамрила, 2. Появятся и дополнительные объекты торговой и бытовой инфраструктуры — отделения банков, химчистки, магазины, спортзалы и т.п — они разместятся на первых этажах будущих новостроек.

Основные технико-экономические показатели ДПТ

Так как основной вопрос, который сегодня «портит народ» можно назвать не «квартирным», «гаражным», в ДПТ предусмотрено строительство нескольких больших паркингов. В частности, один из них должен появиться по ул. Рижской (на месте нынешнего гаражного кооператива «Явир») — в нем должно разместится 1000 автомобилей. Еще один обустроят в рамках строительства офисного центра по Дегтяревской, 51, он вместит порядка 800 автомобилей. Также наземные и подземные паркинги предусмотрены и в будущих новостройках.

Предусматривает ДПТ расширение существующих и создание новых улиц в этой местности. В частности, воплощения ожидает реконструкция двух транспортных узлов: первый — на пересечении улиц Довженко, Гетьмана, пр. Победы и второй — на пересечении Дегтяревской, Жабаева, Шамрило и Лагерной. Кроме того, согласно планам градостроителей, в микрорайоне должны быть расширены 16 улиц — но, боюсь, на 100% эти планы в жизнь воплотить будет крайне сложно. «Благодаря» объектам УКО/СитиГрупп, расширить, например, улицу Жабаева фактически невозможно: незаконно построенные здания нарушают границы «красных линий» будущих дорог. А строение ЖК «Кузминский» так и вовсе мешает прокладке новой магистрали, которая согласно ДПТ должна пройти вдоль железнодорожной линии.

Незаконно построенные дома (помечены штриховкой) выходят за красные линии

В общем, на мой взгляд данный ДПТ можно назвать одним из самых неоднозначных: планов-то громадье, они интересно выглядят «на бумаге», но вот как воплотить их в жизнь, да еще и в полном объеме? Ну и, конечно, меня несколько удивляет разработка детального плана территории, на которой находятся незаконно построенные объекты УКО/СитиГрупп — если известно, что дома построены незаконно, то их не стоило даже вносить в ДПТ. Но это, конечно, мое личное мнение и я его никому не навязываю:)

Джерело: Блог "Где в Киеве жить хорошо?"