Норвегія виділяє $400 млн для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Норвегія виділяє $400 млн для України
Цьогоріч норвезький уряд планує виділити Україні $8,4 млрд допомоги
фото: МЗС України

Половину суми буде спрямовано на негайні енергетичні потреби України

Норвегія виділяє Україні $400 млн. Половина коштів піде на енергетичний сектор, інша половина – на підтримку бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що половину цих коштів спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт об’єктів енергетики. Інші $200 млн виділяються на підтримку бюджету України.

«Я хочу підтвердити, що сьогодні ми оголошуємо про новий пакет підтримки, згідно з яким негайно передається $400 млн, $200 млн з яких підуть на нагальні потреби взимку: закупівлю газу та ремонт енергетики, аби опалення й світло працювало», – каже він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув до Києва. Свій візит він розпочав із вшанування пам'яті полеглих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про укладення важливої оборонної угоди: Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ був підписаний з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

Раніше повідомлялося, що Норвегія спрямує 40 млн крон (близько 168 млн грн) на підтримку сільського господарства в Україні. Кошти будуть спрямовані на  картування та забезпечення безпеки оброблюваних земель, пряму підтримку виробництва продуктів харчування (українські сільські господарства отримують високоякісне насіння, теплиці з резервуарами для зберігання води та зрошення), а також на захист та відновлення худоби.

Норвегія виділяє $400 млн для України
Норвегія виділяє $400 млн для України
