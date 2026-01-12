Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував збільшення оплати праці енергетиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував збільшення оплати праці енергетиків
фото: Уніан

Зеленський: Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими

Уряд запровадить окрему програму підтримки для енергетиків, задіяних у ремонтно-відновлювальних бригадах у зимовий період. Про це заявив президент Володимир Зеленський наприкінці 1419-го дня війни, передає «Главком».

«Щойно також говорили з премʼєр-міністром Юлією Свириденко: відновлення, роботи в усіх регіонах. Дякую всім, хто працює буквально заради життя. Ми домовилися з премʼєр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки саме таких людей, хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах, 24/7 у найскладніших обставинах. Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими», – йдеться у заяві.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, у Києві усі оселі, які залишались без світла після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми. Водночас в столиці застосовуються відключення електроенергії.

До слова, у Київській області у низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Через складні погодні умови в регіоні масові пориви електроліній. Ситуація у Броварському та Бориспільському районах залишається складною через наслідки російської атаки на Київщину.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дніпрі на базі дошкільних та навчальних закладів працюють пункти незламності
У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня – Філатов
8 сiчня, 12:19
Президент подякував прем’єр-міністру Австралії
Австралія допоможе Україні захиститися від російських атак: деталі від Зеленського
5 сiчня, 12:31
Лікарка особливо зауважила, що ні в якому разі не можна дозволяти лікам замерзати
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані
5 сiчня, 08:30
Зеленський робить ставку на дрони, призначивши Федорова міністром оборони – Bloomberg
Зеленський робить ставку на дрони, призначивши Федорова міністром оборони – Bloomberg
3 сiчня, 01:58
Зеленський прокоментував можливість зустрічі української сторони з Путіним
Президент заявив про готовність до зустрічі з Путіним
29 грудня, 2025, 12:33
Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні
Білий дім змінив час зустрічі Зеленського та Трампа
28 грудня, 2025, 06:16
Ситуація в енергосистемі залишається складною
Міненерго повідомило про ситуацію в енергетиці станом на 24 грудня 2025 року
24 грудня, 2025, 10:42
Глава держави каже, що розвідка зафіксувала підготовку нового акту російського терору
Зеленський попередив про можливий масований обстріл на Різдво
22 грудня, 2025, 18:46
Пожежа на підстанції у Одеській області через атаку
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
13 грудня, 2025, 08:56

Політика

Зеленський анонсував збільшення оплати праці енергетиків
Зеленський анонсував збільшення оплати праці енергетиків
Призначено нового голову Тернопільської ОДА
Призначено нового голову Тернопільської ОДА
Президент призначив заступника голови СБУ
Президент призначив заступника голови СБУ
Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії
Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії
Відомий філософ пояснив, що допомагає українцям переживати війну
Відомий філософ пояснив, що допомагає українцям переживати війну

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua