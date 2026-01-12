Зеленський анонсував збільшення оплати праці енергетиків

Зеленський: Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими

Уряд запровадить окрему програму підтримки для енергетиків, задіяних у ремонтно-відновлювальних бригадах у зимовий період. Про це заявив президент Володимир Зеленський наприкінці 1419-го дня війни, передає «Главком».

«Щойно також говорили з премʼєр-міністром Юлією Свириденко: відновлення, роботи в усіх регіонах. Дякую всім, хто працює буквально заради життя. Ми домовилися з премʼєр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки саме таких людей, хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах, 24/7 у найскладніших обставинах. Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими», – йдеться у заяві.

Зеленський: Була зустріч із переговорною групою – по всіх підсумках спілкування з американською командою. Фактично кожен день хлопці на зв'язку. Багато зроблено. Ми домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей – наші документи багато в чому вже готові до…

Нагадаємо, у Києві усі оселі, які залишались без світла після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми. Водночас в столиці застосовуються відключення електроенергії.

До слова, у Київській області у низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Через складні погодні умови в регіоні масові пориви електроліній. Ситуація у Броварському та Бориспільському районах залишається складною через наслідки російської атаки на Київщину.