Гендиректор ДТЕК у Давосі закликав міжнародних партнерів підтримати відновлення енергосистеми України

Гендиректор ДТЕК у Давосі: ми звертаємося до міжнародних партнерів по допомогу для відновлення української енергосистеми

Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко веде на Всесвітньому економічному форумі в Давосі перемовини для пошуку допомоги у відновленні пошкодженої обстрілами енергосистеми України. Про це він заявив в інтервʼю телеканалу Euronews.

«Ситуація надзвичайно складна. Нам потрібна підтримка. Нам потрібна допомога. Саме тому ми проводимо тут багато зустрічей з енергетичними компаніями та іншими зацікавленими сторонами, які можуть підтримати нас у цій надскладній ситуації. Зараз ми фактично працюємо в режимі виживання», – сказав він.

Тімченко закликає інші країни розглядати Україну як приклад того, наскільки критично важливо захищати енергетичну інфраструктуру, особливо взимку.

«Такого рівня руйнувань енергосистема ще ніколи не зазнавала – ніде у сучасній історії, як це сталося в Україні. Саме тому це важко усвідомити. Причому не лише людям, а ще енергетичним фахівцям і керівникам компаній», – наголосив він.

Раніше Тімченко заявляв, що в умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності.