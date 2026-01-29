Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт

Неплатежі в енергетиці блокують інвестиції в нову генерацію – Прокіп

Борги та неплатежі на різних сегментах енергетичного ринку становлять серйозну загрозу для енергетичної безпеки України, оскільки напряму обмежують можливості компаній відновлювати пошкоджену інфраструктуру та розвивати нові потужності. Про це заявив експерт з питань енергетики Український інститут майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.

Прокіп наголосив, що будь-яка заборгованість в енергетиці має системні наслідки для всієї галузі.

«Будь-які борги в енергетичній сфері є проблемою. Оскільки це означає, що якась сторона надала послугу, відпустила продукцію, здійснила відповідні витрати, а натомість не вчасно отримає або взагалі не отримає коштів за ці послуги», – зазначив він.

За словами експерта, в умовах війни та постійних обстрілів дефіцит коштів критично впливає на здатність енергокомпаній підтримувати стабільну роботу системи.

«Це означає, що в тих умовах, в яких перебувають наші енергетичні компанії, вони постійно потребують коштів для проведення ремонтів, потрібні кошти для створення нових потужностей», – підкреслив Прокіп.

Окремо він звернув увагу на те, що борги гальмують інвестиційні процеси в енергетиці.

«І крім того всього ці борги виступають бар’єром для будівництва вихідних потужностей», – сказав експерт.

На його думку, масштаб проблеми боргів не варто недооцінювати, оскільки вона напряму пов’язана з надійністю енергопостачання для споживачів.

«Тому, звичайно, що в тих умовах, в яких ми перебуваємо, критичних проблем енергетики, борги, неплатежі на різних сегментах ринку є величезною проблемою для енергетичної безпеки і надійності енергопостачання», – сказав Прокіп.

Раніше голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко наголосила, що стан розрахунків на балансуючому ринку електроенергії є критичним і вже став серйозним бар’єром для інвестицій в енергетичний сектор.