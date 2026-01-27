Головна Київ Новини
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
фото: Національна поліція України/Facebook

Уламки російського безпілотника «Герань-2» виявили на території недобудови неподалік ЖК у Дарницькому районі

Вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину ударного безпілотника на лівому березі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

Уламки російського безпілотника «Герань-2» виявили на території недобудови неподалік житлового комплексу у Дарницькому районі. Попередньо, цей дрон атакував місто під час останнього комбінованого обстрілу Києва.

Вибухотехніки поліції обстежують уламки дрона
Вибухотехніки поліції обстежують уламки дрона
фото: Національна поліція України
Бойова частина дрона
Бойова частина дрона
фото: Національна поліція України
Поліцейські перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення
Поліцейські перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення
фото: Національна поліція України

Поліцейські перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення.

Правоохоронці наголошують, що столиця перебуває під прицільним ударом ворога й вибухонебезпечні знахідки можуть опинитися у будь-яких місцях. Будьте обачними та у разі виявлення підозрілих предметів – негайно повідомляйте за номером 101, 102 або 112.

Нагадаємо, у Києві вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку війська РФ вночі 24 січня запустили по столиці. Фрагменти ракети Іскандер-М із бойовим зарядом вагою близько пів тонни знаходились поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу.

14 січня на території Бориспільського району вибухотехніки знайшли російський безпілотник. Під час обстеження вибухотехніки виявили бойову частину, яка не здетонувала та становила загрозу для населення.

