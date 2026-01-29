Чи замерзне каналізація на Троєщині? «Київводоканал» відреагував на чутки про вигрібні ями

У «Київводоканалі» запевнили, що випадків промерзання магістральних труб не зафіксовано

Останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне роз’яснення підприємства.

Фахівці підприємства пояснюють, що дворові каналізаційні мережі, які перебувають на їхньому обслуговуванні, прокладені значно глибше рівня промерзання ґрунту. Крім того, стічні води постійно рухаються та мають стабільну плюсову температуру, що технічно унеможливлює замерзання системи.

«Київводоканалі» запевняє, що наразі у Деснянському районі та загалом у Києві мережі працюють у штатному режимі, забезпечуючи безперервне водовідведення навіть під час відключень електроенергії.

Водночас у відомстві зауважують, що труби, які ведуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. За їхній стан та обслуговування відповідають балансоутримувачі будинків – ЖЕКи чи ОСББ, а не міська служба.

У «Київводоканалі» запевнили, що випадків промерзання магістральних труб не зафіксовано, тому закликали мешканців не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

У Києві тривають інтенсивні відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, станом на сьогодні без теплопостачання залишаються 737 житлових будинків. Переважна більшість із них розташована у Деснянському районі.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

До слова, Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими. Відновлення стабілізаційних графіків очікується з дня на день, однак роботі енергетиків заважають погодні умови, і тому жодної точної дати поки немає.