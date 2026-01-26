Головна Київ Новини
Зеленський назвав темпи відновлення енергетики в Києві незадовільними

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський назвав темпи відновлення енергетики в Києві незадовільними
Міністр внутрішніх справ доповів Зеленському щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент про ситуацію в столиці: Більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення

У понеділок, 26 січня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо регіонів, де найскладніша ситуація в енергосистемі. Йдеться про Київ та Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Дніпровщину, Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше. Ідеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці. Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації», – йдеться у заяві.

Президент доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів Зеленському щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.

«Доручив премʼєр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання. Міністр енергетики України на постійному звʼязку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями», – наголосив президент.

Зокрема, глава держави доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку разом з міністром оборони Михайлом Федоровим визначити додаткові опції захисту для Харкова.

«Дякую всім, хто залучений зараз до відновлювальних робіт, працює в ремонтних бригадах, на обʼєктах енергетики. Фаховість наших енергетиків, ДСНС України, багатьох ремонтних бригад безпрецедентна. Важливо, щоб усі керівники обласного та місцевого рівня працювали так само фахово. Слава Україні!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, унаслідок нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. 

Як повідомлялося, ситуацію в енергосистемі Київської області після останнього ворожого обстрілу вдалося стабілізувати, що дозволяє повернутися до планових обмежень споживання.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

