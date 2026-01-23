Ситуація зі світлом суттєво ускладнилася. «Укренерго» назвало причину

Компанія наголосила, що енергетичне обладнання працює на межі можливого

Уранці 23 січня ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації потребували аварійного ремонту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Як повідомила пресслужба компанії, обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки дуже перевантажені і потребують зупинки для ремонту.

«Для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення», – йдеться в заяві.

Зазначається, що головна причина вимушених відключень – це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

«Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів», – наголосили енергетики.

Нагадаємо, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.