Ситуація зі світлом суттєво ускладнилася. «Укренерго» назвало причину
Компанія наголосила, що енергетичне обладнання працює на межі можливого
Уранці 23 січня ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації потребували аварійного ремонту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».
Як повідомила пресслужба компанії, обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки дуже перевантажені і потребують зупинки для ремонту.
«Для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення», – йдеться в заяві.
Зазначається, що головна причина вимушених відключень – це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.
«Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів», – наголосили енергетики.
Нагадаємо, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Читайте також:
- Викопав землянку, підперезався, розтопив «буржуйку». Як українці переживали люті зими в давнину
- У крайньому разі – зливайте воду! Чим загрожують морози -20°C і як не допустити новий Алчевськ?
- Міністерство внутрішніх справ… енергетики. Галущенко пішов, але залишився?
- Чи готувалися українські міста до блекаутів? Про що свідчить Prozorro
- Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Коментарі — 0