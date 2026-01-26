ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів

В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України

Після атак РФ: ДТЕК оприлюднив кадри з пошкодженої теплоелектростанції

Компанія ДТЕК показала кадри з теплоелектростанції, яка була атакована росіянами. Про це свідчить репортаж чеського каналу CT24.

В ньому зазначається, що енергетики використовують газові пальники, вугілля та дрова, щоб обігріти замерзне обладнання та повернути його в роботу.

Росія атакує окремі райони, намагаючись ізолювати споживачів від основних джерел, таких як теплові електростанції.

«Зараз найбільше піддається ушкодженню обладнання, яке потребує довготривалого виготовлення та постачання. Дороговартісне обладнання, таке як трансформатори, генератори», – наголосив один з працівників станції.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова понад 220 разів.