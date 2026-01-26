Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України
фото: скріншот з відео

Після атак РФ: ДТЕК оприлюднив кадри з пошкодженої теплоелектростанції

Компанія ДТЕК показала кадри з теплоелектростанції, яка була атакована росіянами. Про це свідчить репортаж чеського каналу CT24. 

В ньому зазначається, що енергетики використовують газові пальники, вугілля та дрова, щоб обігріти замерзне обладнання та повернути його в роботу.

В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України.

Росія атакує окремі райони, намагаючись ізолювати споживачів від основних джерел, таких як теплові електростанції.

«Зараз найбільше піддається ушкодженню обладнання, яке потребує довготривалого виготовлення та постачання. Дороговартісне обладнання, таке як трансформатори, генератори», – наголосив один з працівників станції.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова понад 220 разів.

Читайте також:

Теги: енергетика обстріл війна ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
19 сiчня, 11:41
Зеленський у щорічному традиційному відеозверненні привітав українців із 2026 роком
Новорічне привітання Зеленського (повний текст)
1 сiчня, 00:00
Тео Франкен оголосив про кінець ери економії на армії
Бельгія готується до війни майбутнього та озброює спецназ
29 грудня, 2025, 15:01
Зеленський розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
4 сiчня, 11:58
Пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги
На Чернігівщині росіяни вдарили по бригаді «швидкої»: є поранені
12 сiчня, 10:18
Рютте заявив про координацію РФ із Китаєм, Іраном і КНДР
Генсек НАТО назвав три країни, які підживлюють агресію Путіна
14 сiчня, 13:43
Кіт Келлог: якщо Україна витримає зиму – вона отримає перевагу
Путін шукає спосіб «гідно вийти» з війни – Келлог
21 сiчня, 20:00
Після початку бойових дій на Сході України вступив добровольцем в «Азов». Брав участь у боях в районі Широкого
У боях за Україну загинув пластун і мандрівник. Згадаймо Артемія Димида
Сьогодні, 09:00
Рустем Умєров є головою української делегації на мирних переговорах
Переговори в Абу-Дабі. Зеленський затвердив склад української делегації
23 сiчня, 12:59

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 27 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 27 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
Сили оборони спростували повну окупацію Оріхово-Василівки
Сили оборони спростували повну окупацію Оріхово-Василівки
Окупанти дистанційно мінують Сумщину: влада звернулася до місцевих жителів
Окупанти дистанційно мінують Сумщину: влада звернулася до місцевих жителів
До Дніпра долетів російський дрон, керований через Starlink (фото)
До Дніпра долетів російський дрон, керований через Starlink (фото)
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі станом на 26 січня 2026 року
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі станом на 26 січня 2026 року

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua