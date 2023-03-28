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Річниця звільнення Ірпеня від окупантів: переломний момент у битві за Київ (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Річниця звільнення Ірпеня від окупантів: переломний момент у битві за Київ (фото, відео)
Зруйнований Ірпінь після навали росіян
фото з відкритих джерел

Місто стало форпостом на шляху ворога до столиці

Рік тому, 28 березня 2022 року, українські захисники звільнили Ірпінь на Київщині. Місто стримало ворога на шляху до столиці та отримало звання «Ірпінь – місто-Герой».

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Ірпінь на Київщині після окупації
фото з відкритих джерел

Російські загарбники перебували у місті 23 дні. Унаслідок запеклих боїв було зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури Ірпеня. 

Один із житлових комплексів Ірпеня після боїв у місті
Один із житлових комплексів Ірпеня після боїв у місті
фото з відкритих джерел

Місто героїчно витримало оборону і не дозволило загарбникам максимально близько підійти до столиці: Ірпінь, Буча та Гостомель стали форпостом Києва.

Обстріляна будівля Державного податкового університету в Ірпені
Обстріляна будівля Державного податкового університету в Ірпені
фото з відкритих джерел

Більшість мешканців Ірпеня евакуювалися в кінці лютого – на початку березня. Але вже з перших днів весни залишати місто самотужки, поза гуманітарними коридорами, стало небезпечно. Протягом місяця, поки тривали бої, місцевих жителів евакуювали групами через піший перехід під зруйнованим мостом на Романівку – під обстрілами й з ризиком для життя. Після руйнування залізничних колій це був єдиний спосіб залишити Ірпінь, усі інші напрямки обстрілювалися та контролювалися ворогом.

Евакуація жителів міста Ірпінь
Евакуація жителів міста Ірпінь
фото: АР

Але кілька тисяч населення увесь цей час залишалося в місті – в усіх районах, зокрема окупованих. Вони протягом місяця жили майже без зв’язку, без електрики, газу, води й тепла, практично не виходили з підвалів. Хіба для того, щоб, ризикуючи життям, забігти додому та забрати якісь речі.

Нині Ірпінь продовжує оговтуватись від навали росіян: чимало місцевих повернулися у рідні домівки, наразі триває відбудова міста.

Мешканці Ірпеня радіють, що вільні. І водночас оплакують воїнів, які поклали у битві за місто свої життя, та мирних мешканців, чиє життя жорстоко і цинічно забрали окупанти.

Могили мирних мешканців у Ірпені
Могили мирних мешканців у Ірпені
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 28 березня минулого року Ірпінь було звільнено від російських загарбників. Далі почергово ЗСУ витіснила армію окупанта з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та всієї Київщини та Чернігівщини.

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Теги: Ірпінь звільнення росіяни

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