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Юні російські тенісисти та їхні батьки відкрито підтримують армію РФ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Юні російські тенісисти та їхні батьки відкрито підтримують армію РФ
Російські юніори відкрито підтримують загарбницьку політику Росії
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Журналіст Сергій Конторчик: російські тенісні юніори погрожують українським ровесникам

Юні російські тенісисти та їх батьки відкрито показують антиукраїнські настрої або підтримують загарбницьку війну в Україні. Про це відомий журналіст Сергій Конторчик розповів в коментарі «Главкому».

Сергій Конторчик додав, що є випадки, коли російські юніори-тенісисти у соцмережах виказували або антиукраїнські настрої, або взагалі писали образливі повідомлення з підтримкою Путіна і проти України українським юніорам. 

«Запитання в тому, наскільки безпечно нашим юним спортсменам і їхнім командам перебувати з цими людьми на одних стадіонах, в одних готелях, не кажучи вже про емоційний стан, в якому при цьому перебувають українці», – зазначив Конторчик.

Сергій Конторчик переконує: випадки підтримки російською тенісною спільнотою війни проти України масові.

Нагадаємо, що міністри спорту Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі та Словаччини оприлюднили спільну декларацію, в якій виступили проти повернення до міжнародного спорту росіян та білорусів, проте спортсмени в погонах все рівно хочуть проникнути на Олімпіаду

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Теги: росіяни російські спортсмени батьки

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