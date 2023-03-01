Юні російські тенісисти та їхні батьки відкрито підтримують армію РФ

Журналіст Сергій Конторчик: російські тенісні юніори погрожують українським ровесникам

Юні російські тенісисти та їх батьки відкрито показують антиукраїнські настрої або підтримують загарбницьку війну в Україні. Про це відомий журналіст Сергій Конторчик розповів в коментарі «Главкому».

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Сергій Конторчик додав, що є випадки, коли російські юніори-тенісисти у соцмережах виказували або антиукраїнські настрої, або взагалі писали образливі повідомлення з підтримкою Путіна і проти України українським юніорам.

«Запитання в тому, наскільки безпечно нашим юним спортсменам і їхнім командам перебувати з цими людьми на одних стадіонах, в одних готелях, не кажучи вже про емоційний стан, в якому при цьому перебувають українці», – зазначив Конторчик.

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Сергій Конторчик переконує: випадки підтримки російською тенісною спільнотою війни проти України масові.

Нагадаємо, що міністри спорту Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі та Словаччини оприлюднили спільну декларацію, в якій виступили проти повернення до міжнародного спорту росіян та білорусів, проте спортсмени в погонах все рівно хочуть проникнути на Олімпіаду.