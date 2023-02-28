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Росіяни накрили вогнем Херсон: є жертви (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем Херсон: є жертви (фото)
фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Унаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку

Сьогодні зранку, 28 лютого, російські загарбники обстріляли Херсон. Унаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку. Є потерпіла. Також відомо про загиблу людину», – написав Єрмак.

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Нагадаємо, також сьогодні росіяни атакували пожежну частину Святогірська, загинув рятувальник, четверо поранених. 

Теги: Херсон Андрій Єрмак поранення росіяни

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