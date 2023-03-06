Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев

Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев. Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

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Згідно з документами було звільнено:

начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;

начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;

начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;

начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.

При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ – Олега Храмова.

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Нагадаємо, раніше Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) голову Служби безпеки України Василя Малюка і голову Національної поліції України Ігоря Клименка.

Також Зеленський звільнив з посади заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу. Раніше повідомлялося, Зеленський анонсував кадрові зміни в обласних військових адміністраціях прифронтових і прикордонних регіонів.