Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ
фото з відкритих джерел

Посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев

Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев. Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

Згідно з документами було звільнено:

  • начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
  • начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
  • начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
  • начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.

При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ – Олега Храмова.

Нагадаємо, раніше Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) голову Служби безпеки України Василя Малюка і голову Національної поліції України Ігоря Клименка.

Також Зеленський звільнив з посади заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу. Раніше повідомлялося, Зеленський анонсував кадрові зміни в обласних військових адміністраціях прифронтових і прикордонних регіонів.

Теги: звільнення президент Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Міноборони відреагували на скандал навколо ціни патронів для армії
Паливні санкції Росії, кадрові зміни в Міноборони. Головне за 13 лютого
13 лютого, 21:00
Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника командувача Нацгвардії
Кадрові зміни продовжуються: звільнено заступника командувача Нацгвардії
12 лютого, 02:30
Арахамія заявив, що влада має концептуальне розуміння, що робити з Держмитницею, яка за останні кілька років пережила зміну шести керівників
Кадрові перестановки на митниці: Арахамія повідомив деталі
6 лютого, 19:13

Політика

Розстріл українського воїна: Лубінець відправив відео омбудсманам із різних країн
Розстріл українського воїна: Лубінець відправив відео омбудсманам із різних країн
Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ
Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ
Десятирічна спокута. Парламент готує сюрприз для депутатів від заборонених партій
Десятирічна спокута. Парламент готує сюрприз для депутатів від заборонених партій
Ситуація в Бахмуті та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки
Ситуація в Бахмуті та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки
Зеленський запросив Орбана до України. Угорщина відповіла
Зеленський запросив Орбана до України. Угорщина відповіла
Кабмін визначився з членами наглядової ради «Приватбанку»
Кабмін визначився з членами наглядової ради «Приватбанку»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
59K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
31K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
20K
Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених
20K
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
16K
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб

Новини

Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Сьогодні, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту