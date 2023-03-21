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Росіяни на окупованих територіях змушують відмовлятися від українського громадянства

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни на окупованих територіях змушують відмовлятися від українського громадянства
фото з відкритих джерел

Такі дії окупантів мають дві мети – пропагандистську та каральну

Російські загарбники планують на законодавчому рівні зобов'язати жителів тимчасово окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Така заява не має ніякої юридичної сили, адже в Україні відсутній механізм позбавлення громадянства», – йдеться в повідомленні.

Отже, як зазначається, такі заяви мають дві мети:

  • пропагандистську, аби продемонструвати як мешканці «масово» відмовляються від українського громадянства;
  • каральну, адже якщо ворог дізнається, що попри написання заяви на відмову від громадянства мешканець продовжує отримувати українські виплати, то він стає «іноземним агентом».

«Водночас окупанти тиснуть на українців, аби ті отримували російську макулатуру. У Токмаці загарбники погрожують мешканцям, що відправляють їх «на підвал» або відберуть дітей, якщо ті не отримають паспорт РФ», – зауважили в Центрі спротиву. 

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують чергову хвилю мобілізації місцевих мешканців.

До слова, завершилася 390-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та чотири ракетних удари, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: окупанти росіяни окупація громадянство

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