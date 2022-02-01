Голка в морозиві: киянка купила небезпечний десерт (відео)

Завжди перевіряйте продукти харчування перед вживанням

Що робити, коли в продуктах харчування трапляється небезпечна знахідка

У Києві дівчина купила морозиво. Яке ж було її здивування, коли на дні відерця з десертом опинився шматок металу, схожий на голку.

Як повідомляє ТСН, небезпечний предмет випав просто з ложки, коли дівчина саме зачерпнула морозиво.

За словами киянки, вони з чоловіком донесли ситуацію до виробника ласощів і перед ними вибачилися.

«Вибачення – це, звичайно, добре, але що це за ситуація. А якби це була дитина, яка їла морозиво, дивилася мультики і навіть не заглядала в морозиво? Це страшно» – зауважила вона.

На виробництві вже призначили службове розслідування і з'ясовують, як таке могло статися.

Нагадаємо, в Україні виявили та вилучили заморожену випічку з небезпечним складом, яку поставляли в популярну мережу супермаркетів.

Раніше на прилавки українських потрапило морозиво компанії Маcromex SRL, Campia-Turzii з небезпечною для здоров'я добавкою.

Нагадаємо, експерти попередили українців про різке подорожчання м’яса. Раніше ексміністр економіки спрогнозував, що ціни на продукти в Україні зростатимуть дуже стрімко.

Зазначимо, що через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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