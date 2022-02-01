Голка в морозиві: киянка купила небезпечний десерт (відео)
Що робити, коли в продуктах харчування трапляється небезпечна знахідка
У Києві дівчина купила морозиво. Яке ж було її здивування, коли на дні відерця з десертом опинився шматок металу, схожий на голку.
Як повідомляє ТСН, небезпечний предмет випав просто з ложки, коли дівчина саме зачерпнула морозиво.
За словами киянки, вони з чоловіком донесли ситуацію до виробника ласощів і перед ними вибачилися.
«Вибачення – це, звичайно, добре, але що це за ситуація. А якби це була дитина, яка їла морозиво, дивилася мультики і навіть не заглядала в морозиво? Це страшно» – зауважила вона.
На виробництві вже призначили службове розслідування і з'ясовують, як таке могло статися.
Нагадаємо, в Україні виявили та вилучили заморожену випічку з небезпечним складом, яку поставляли в популярну мережу супермаркетів.
Раніше на прилавки українських потрапило морозиво компанії Маcromex SRL, Campia-Turzii з небезпечною для здоров'я добавкою.
Нагадаємо, експерти попередили українців про різке подорожчання м’яса. Раніше ексміністр економіки спрогнозував, що ціни на продукти в Україні зростатимуть дуже стрімко.
Зазначимо, що через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.