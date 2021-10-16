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    У найпопулярнішому українському супермаркеті знайшли випічку, що може викликати рак

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    Один із інгредієнтів продукту &ndash; смертельно небезпечний - У найпопулярнішому українському супермаркеті знайшли випічку, що може викликати рак
    Один із інгредієнтів продукту – смертельно небезпечний
    Фото з відкритих джерел

    Шкідливу продукцію знайшли у Київській та Запорізькій області

    В Україні виявили та вилучили заморожену випічку з небезпечним складом, яку поставляли в популярну мережу супермаркетів. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби України в Київській області.

    Про шкідливу продукцію попередили в управлінні відомства Київської, а також Запорізької області.

    У випічці використовувалися рідкі дріжджі, що містять ксантову камедь, яка перевищує допустимий рівень для етилену оксиду.

    Виробник продукції: SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii. Вона експортувалася з Румунії в Україну. Одержувач: ТОВ «АТБ-Маркет».

    У Держпродспоживслужбі вимагають негайно вилучити харчовий продукт з обігу та письмово проінформувати компетентні органи про виявлені невідповідності в термін не більше двох робочих днів.

    Це біоцид, який широко використовується в країнах за межами Європейського Союзу для стерилізації харчових продуктів. Його тривале вживання може викликати рак.

    Нагадаємо, раніше на прилавки українських потрапило морозиво компанії Маcromex SRL, Campia-Turzii з небезпечною для здоров'я добавкою.

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    Теги: їжа рак
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    У найпопулярнішому українському супермаркеті знайшли випічку, що може викликати рак