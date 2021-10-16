У найпопулярнішому українському супермаркеті знайшли випічку, що може викликати рак

Шкідливу продукцію знайшли у Київській та Запорізькій області

В Україні виявили та вилучили заморожену випічку з небезпечним складом, яку поставляли в популярну мережу супермаркетів. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби України в Київській області.

Про шкідливу продукцію попередили в управлінні відомства Київської, а також Запорізької області.

У випічці використовувалися рідкі дріжджі, що містять ксантову камедь, яка перевищує допустимий рівень для етилену оксиду.

Виробник продукції: SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii. Вона експортувалася з Румунії в Україну. Одержувач: ТОВ «АТБ-Маркет».

У Держпродспоживслужбі вимагають негайно вилучити харчовий продукт з обігу та письмово проінформувати компетентні органи про виявлені невідповідності в термін не більше двох робочих днів.

Це біоцид, який широко використовується в країнах за межами Європейського Союзу для стерилізації харчових продуктів. Його тривале вживання може викликати рак.

Нагадаємо, раніше на прилавки українських потрапило морозиво компанії Маcromex SRL, Campia-Turzii з небезпечною для здоров'я добавкою.

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