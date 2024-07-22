Київ та область накрила потужна гроза (відео)
Через грозу у Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Сьогодні, 22 липня, столицю та Київську область накрила гроза. Внаслідок негоди у деяких районах затоплено вулиці.
Повідомляється, що затоплено вулиці у Вишгороді, заливає також столичні Поділ, Поштову, Оболонь.
🌧💦Внаслідок зливи потоп у Вишгороді, заливає також столичні Поділ, Поштову, Оболонь💦 pic.twitter.com/AIFtgYCGtr— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2024
Український гідрометеорологічний центр попереджав, що гроза триватиме до кінця доби 22 липня: І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, що на Європу чекає африканський антициклон «Харон», який вдарить спекою по низці країн. Експерти очікують, що на півдні та у Східній Європі можуть відбутися блекаути. Тим часом оптові біржові ціни на електроенергію в Румунії, Сербії, Болгарії та Угорщині зросли за останні десять днів більш ніж утричі.
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