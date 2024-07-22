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Київ та область накрила потужна гроза (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Київ та область накрила потужна гроза (відео)
До кінця доби 22 липня буде гроза у Києві
фото: скріншот з відео

Через грозу у Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Сьогодні, 22 липня, столицю та Київську область накрила гроза. Внаслідок негоди у деяких районах затоплено вулиці.

Повідомляється, що затоплено вулиці у Вишгороді, заливає також столичні Поділ, Поштову, Оболонь.

Український гідрометеорологічний центр попереджав, що гроза триватиме до кінця доби 22 липня: І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, що на Європу чекає африканський антициклон «Харон», який вдарить спекою по низці країн. Експерти очікують, що на півдні та у Східній Європі можуть відбутися блекаути. Тим часом оптові біржові ціни на електроенергію в Румунії, Сербії, Болгарії та Угорщині зросли за останні десять днів більш ніж утричі.

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Теги: Київ Київщина гроза погода прогноз погоди

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