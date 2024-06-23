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Грози, дощі, подекуди шквали: прогноз погоди на 23 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Грози, дощі, подекуди шквали: прогноз погоди на 23 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У низці областей град та шквали 15-20 м/с

23 червня у більшості областей очікуються дощі та грози. Температура вдень сягатиме до 29-34° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У неділю буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, місцями і північних областях, вдень в Україні, крім Волинської, Луганської, Донецької та південних областей, короткочасні дощі, грози. У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впродовж доби значні дощі.

В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 15° до 20° тепла. Вдень переважно сягатиме 29-34° тепла. У західних та північних областях очікується 23-28°, в Карпатах – 18-23°.

Грози, дощі, подекуди шквали: прогноз погоди на 23 червня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 15° до 20° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла вночі та 25-27° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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