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Три станції столичного метро тимчасово закриті для пасажирів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Три станції столичного метро тимчасово закриті для пасажирів
Наразі причина закриття станцій невідома
фото з відкритих джерел

Поїзди на зеленій гілці метро курсуватимуть між станціями «Золоті ворота» та «Червоний хутір»

Рух поїздів зеленою лінією метро організовано між станціями «Золоті ворота» – «Червоний хутір». Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Зокрема, станції «Сирець», «Дорогожичі», «Лукʼянівська» тимчасово зачинені для пасажирів.

Про відновлення роботи станцій та руху поїздів пресслужба метрополітену обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, у зв'язку з масованим ракетним обстрілом Києва 8 липня, рух поїздів червоної лінії метро було тимчасово обмежено.

Зокрема, відновити роботу низки станцій синьої гілки метро у Києві, які були закриті у грудні 2023 року, планують уже на початку осені.

Як повідомлялося, група компаній «Автострада» розпочне будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар у Києві в найближчі місяці.

До слова, до метрополітену Києва надійшло 456 заявок на роботу, з них більшість становлять жінки. Наразі одна жінка проходить навчання на машиніста потяга і планує розпочати роботу вже наприкінці цього року.

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Теги: Київ столиця метро громадський транспорт

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