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Мінлива хмарність, подекуди дощі: прогноз погоди на 22 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Мінлива хмарність, подекуди дощі: прогноз погоди на 22 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура повітря вдень становитиме 25-30°

22 липня буде мінлива хмарність, у низці областей передбачаються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок в Карпатах, на Прикарпатті, в більшості центральних, південних областей, вночі також місцями у Київській, вдень у Чернігівській та Сумській областях короткочасні дощі, окремі грози. На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, вдень – 25-30°. У південній частині та східних областях вночі  очікується 19-24°, вдень – 29-34°.

Мінлива хмарність, подекуди дощі: прогноз погоди на 22 липня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 14-19° тепла вночі та 25-30° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла вночі та близько 27-29° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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