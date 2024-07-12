Де можна купатися у Києві та області: список

Під час моніторингу було досліджено 60 проб води з поверхневих водойм

У Києві центр громадського здоров'я проводить моніторинг якості води з поверхневих водойм у межах 15 пляжів на ріці Дніпро та озерах

Фахівці Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) розповіли, де у Києві та Киїській області можна купатися, а на яких пляжах вода не відповідає необхідним нормам.

Де можна купатися у Києві та області

У ЦГЗ пояснили, що у Києві проводиться моніторинг якості води з поверхневих водойм у межах 15 пляжів на ріці Дніпро та озерах:

у Дніпровському районі – «Дитячий», «Золотий», «Венеція» у Гідропарку, «Передмістна слобідка», «Центральний», «Молодіжний», «Веселка», «Райдуга» і «Тельбін» на озерах;

у Голосіївському районі – «Галерний»;

в Оболонському районі – «Острів Оболонь», «Вербний» на озері Вербне і «Пуща-Водиця», 5-7 лінія, ставок на річці Горенка;

у Деснянському районі – «Троєщина» на річці Десенка та пляж «Чорторий» у парку «Муромець».

Під час моніторингу протягом 14-21 червня 2024 року було досліджено 60 проб води з поверхневих водойм за мікробіологічними та хімічними показниками.

«У 30 пробах виявлено відхилення від стандарту за індексом лактопозитивної кишкової палички («Галерний» – 6200, «Веселка» – 70 000, «Дитячий» – 70 000, «Золотий» – 70 000, «Молодіжний» – 24 000, «Центральний» – 24 000, «Острів Оболонь» – 24 000, «Райдуга» – 24 000, «Чорторий» – 24 000) та у 28 пробах виявлено відхилення за хімпоказниками», – йдеться у повідомленні.

Центр громадського здоров'я моніторить також пляж міський «Центральний» у Білій Церкві, пляж дитячий «Чайка» у с. Чайки Обухівського району – в обох вода відповідає всім нормам фото з відкритих джерел

На Київщині виявлено відхилення від стандарту за хімічними показниками на «Пляжі міському» у Переяславі.

Крім того, моніторяться: пляж міський «Центральний» у Білій Церкві, пляж дитячий «Чайка» у с. Чайки Обухівського району – в обох вода відповідає всім нормам.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, в Києві на фоні спеки в Україні зафіксували три температурних рекорди. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

Мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С.

Зауважимо що для різних видів робіт допустимі показники температури є різними. Однак верхньою межею температури на постійних робочих місцях, зокрема, де працівник проводить більш ніж половину свого робочого часу або не менше двох годин поспіль – 28 градусів вище нуля.