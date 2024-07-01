Ракетна атака на Київ 30 червня: Кличко повідомив нові подробиці

Одна з квартир столичної багатоповерхівки вигоріла

Нині в будинку на столичній Оболоні, куди вчора влучили уламки ворожої ракети, є водо- та енергопостачання. Утім, вигоріла одна з кварти багатоповерхівки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Мешканці 30-ти із 84-ох квартир будинку на Оболоні, куди вчора влучили уламки ракети, звернулися щодо пошкоджень житла різного ступеню. Із цих квартир одна вигоріла, ще в одній частково була пожежа», – зазначив міський голова.

За його словами, щодо допомоги з відселенням мешканці не зверталися. За попереднім обстеженням, несучі конструкції будівлі не пошкоджені. Сьогодні в будинку є водо- та енергопостачання.

«Місто допоможе відновити пошкоджені квартири. А також – вибиті вікна та інші ушкодження, де необхідно. Зокрема, за програмою єВідновлення», – запевнив Кличко.

Нагадаємо, що вчора, 30 червня, російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети «Іскандер-К». Обидві вдалось збити, втім внаслідок падіння уламків були руйнування.

Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.