Лобове зіткнення автомобілів сталося на столичному Броварському проспекті

Масштабна ДТП у Києві

З самого ранку у столиці сталася жахлива подія. На Лівому березі Києва зіткнулися мікроавтобус та легковик. Про це інформує паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком». «Масштабне та серйозне лобове зіткнення сталося сьогодні з самого ранку на Броварському проспекті (між Лісовою та Чернігівською), у бік



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Масштабна ДТП у Києві

З самого ранку у столиці сталася жахлива подія. На Лівому березі Києва зіткнулися мікроавтобус та легковик.

Про це інформує паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком».

«Масштабне та серйозне лобове зіткнення сталося сьогодні з самого ранку на Броварському проспекті (між Лісовою та Чернігівською), у бік центра», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на місці працюють рятувальники ДСНС, лікарі швидкої та поліцейські.

Свідки розповідають, що є потерпілі. Інформація уточнюється.