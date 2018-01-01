Лобове зіткнення автомобілів сталося на столичному Броварському проспекті
- Сьогодні, 08:24
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Масштабна ДТП у Києві
З самого ранку у столиці сталася жахлива подія. На Лівому березі Києва зіткнулися мікроавтобус та легковик.
Про це інформує паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком».
«Масштабне та серйозне лобове зіткнення сталося сьогодні з самого ранку на Броварському проспекті (між Лісовою та Чернігівською), у бік центра», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на місці працюють рятувальники ДСНС, лікарі швидкої та поліцейські.
Свідки розповідають, що є потерпілі. Інформація уточнюється.