У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено ТЦ Cosmo Multimall (відео)

Пошкоджено дах і конструкції ТРЦ Cosmo Multimall, частина перекриттів обвалилася

Унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує «Главком».

Судячи з оприлюднених фото, ТРЦ зазнав значних руйнувань. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася.

Інформація про масштаби збитків і можливих постраждалих наразі невідома. Команда торговельного центру офіційно не коментувала наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

