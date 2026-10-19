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У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено ТЦ Cosmo Multimall (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено ТЦ Cosmo Multimall (відео)
Команда торговельного центру офіційно не коментувала наслідки атаки
скриншот відео

Пошкоджено дах і конструкції ТРЦ Cosmo Multimall, частина перекриттів обвалилася

Унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує «Главком».

Судячи з оприлюднених фото, ТРЦ зазнав значних руйнувань. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася.

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Інформація про масштаби збитків і можливих постраждалих наразі невідома. Команда торговельного центру офіційно не коментувала наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.
 

 

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Теги: Київ обстріл

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