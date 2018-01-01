Народний депутат влаштував рейд по троєщинських наливайках

Серед білого дня кияни розпивають алкоголь та грають а азартні ігри

Сьогодні вранці, на столичній Троєщині, народний депутат Борислав Береза вирішив прогулятися по наливайках. Народний обранець із комунальниками зафіксував кількість місць, де розпивають алкогольні напої та грають в азартні ігри. «Після рейду не треба телефонувати і вмовляти, що ви вже не торгуєте алкоголем, що ви допомагаєте учасникам АТО.



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Серед білого дня кияни розпивають алкоголь та грають а азартні ігри

Сьогодні вранці, на столичній Троєщині, народний депутат Борислав Береза вирішив прогулятися по наливайках.

Народний обранець із комунальниками зафіксував кількість місць, де розпивають алкогольні напої та грають в азартні ігри.

«Після рейду не треба телефонувати і вмовляти, що ви вже не торгуєте алкоголем, що ви допомагаєте учасникам АТО. Якщо ви працюєте нелегально, вас не тільки закриють, а демонтують назавжди!», - підкреслив Береза.

Участь у рейді також взяв народний депутат Дмитро Білоцерківець, який розповідав «Главкому», як столична влада веде боротьбу із незаконними розташуванням МАФів на території Києва.

Також Білоцерківець нагадав, що у Києві встановлено рекорд річної оренди місця під МАФ. Учасник конкурсу оренди місця біля станції метро «Арсенальна» буде сплачувати на рік за 4 кв. м буде сплачувати 840 тис. грн.