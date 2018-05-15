Українські амазонки: учасниці АТО вийшли на подіум у вишиванках

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Фото: Міністерство інформаційної політики Етнопоказ у Мистецькому арсеналі

У Мистецькому арсеналі за участі українських героїнь відбувся етнопоказ від вітчизняних дизайнерів

Замість камуфляжу – вишукані вишиванки, а замість окопів – подіум. У Мистецькому арсеналі відбувся етнопоказ за участі жінок, які служили на сході, та є героїнями України. Захід пройшов напередодні всесвітнього Дня вишиванки.

У Мистецькому арсеналі просто очі розбігаються від неймовірної краси. Тут представлена колекція давніх вишиванок, яким понад 200 років. Вони зі збірки колекціонера Тараса Демкури, яка вже помандрувала усім світом і тепер повернулася на Батьківщину, повідомляє «5 канал».

Студенти, вбрані у вишиванки з усіх регіонів України, радо розповідають про особливості свого одягу. «У мене такий весільний наряд. Тернопільська область, це борщівська вишивка. На мені дармовіси, традиційне намисто для дівчат. І дуже важкий «капелюх». А взагалі, дуже чудово бути нареченою», – сміючись, розповіла дівчина.

Проте центральною подією став етнопоказ «Українські амазонки». На подіум у вбраннях від сучасних вітчизняних дизайнерів вийшли жінки, які в ролі волонтерів, журналістів та військових, від початку російської агресії на Донбасі, боронять Україну пліч-о-пліч із чоловіками. В ЗСУ наразі служить 25 тис. жінок, близько 3 тис. – офіцерський склад.